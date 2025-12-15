Şallıel, AKM’de arkadaşlarıyla sahne aldı

Saksafon virtüözü, besteci ve prodüktör Anıl Şallıel, çok sesli müziğin coşkusunu "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konser serisiyle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesine taşıdı. Dinleyicilere güçlü bir müzikal deneyim sunulan gecede Anıl Şallıel, Mlisa ve Aydilge sahne aldı. Konser boyunca Anıl Şallıel'in çok sesli müziğe getirdiği özgün yorum, konuk sanatçıların performanslarıyla güç kazandı. Mlisa ve Aydilge'nin sahneye kattığı farklı renkler, gecenin müzikal çeşitliliğini artırırken izleyicilere dinamik ve akıcı bir konser deneyimi sundu. AKM'nin etkileyici atmosferinde gerçekleşen konser, güçlü sahne enerjisi ve canlı performanslarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Sanatçıların seyirciyle kurduğu samimi bağ, gece boyunca alkışlarla karşılık buldu ve konserin temposunu yükseltti.