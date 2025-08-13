Sami Yusuf 10 yıl sonra yeniden İstanbul’da

Doğu ve Batı ezgilerini harmanlayan dünyanın en özgün seslerinden biri olarak kabul edilen İran Azerisi kökenli İngiliz vatandaşı Sami Yusuf, yıllar sonra İstanbul'da dinleyicileriyle yeniden buluşuyor. 23 Ağustos 2025'te Yenikapı'da gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçının uzun süren İstanbul hasretine de son verecek. Yenikapı'da düzenlenecek konser, sadece bir müzik etkinliğinden ibaret değil aynı zamanda Sami Yusuf'un merakla beklenen yeni albümü "Ecstasy"den eserlerin ilk kez canlı olarak seslendirileceği dünya prömiyeri olma özelliğini de taşıyor.İlhamını her zaman İstanbul'dan aldığını dile getiren Sami Yusuf'un İstanbul'a özel olarak hazırladığı 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' konsepti, müzikal vizyonunda yer alan geleneksel ve çağdaş unsurların dengeli bir sentezi olarak sunulacak.