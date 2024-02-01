Kızımı asla reklamlarda oynatmam

Oyuncu Gupse Özay, yeni reklam filminin Maçka'da düzenlenen tanıtımına katıldı. Özay, sosyal medyanın, anneler üzerinde 'mükemmel anne' olma baskısı yarattığını belirtip "Doğruları şeffaf bir şekilde anlatırsanız, yorgun ve üzgün anneler kendilerini iyi hissedecek. Bir şeyi farklı göstermeyelim. Neyseniz o olun ki karşı taraf da kendini iyi hissetsin" dedi. 1.5 yaşında kızı olan Özay, "Kızımın hoşlanmayacağını hissettiğim için birlikte oynama tekliflerine açık değilim" dedi. Özay, "Eşiniz Barış Arduç'u kıskanıyor musunuz?" sorusunu ise "Beni biliyorsunuz. Hiç böyle bir şey olmadı" diye yanıtladı.