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Giriş Tarihi: 2.2.2024

Kızımı asla reklamlarda oynatmam

Gupse Özay, önceki gün bir davette görüntülendi. Jan Asya adında 1,5 yaşında bir kızı olan Özay, “Onun özgürlüğünü düşündüğüm ve hoşlanmayacağını hissettiğim için birlikte oynama tekliflerine açık değilim” dedi. Ünlü oyuncu eşi Barış Arduç ile ilgili bir kıskançlık yaşamadığını da söyledi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Kızımı asla reklamlarda oynatmam
Oyuncu Gupse Özay, yeni reklam filminin Maçka'da düzenlenen tanıtımına katıldı. Özay, sosyal medyanın, anneler üzerinde 'mükemmel anne' olma baskısı yarattığını belirtip "Doğruları şeffaf bir şekilde anlatırsanız, yorgun ve üzgün anneler kendilerini iyi hissedecek. Bir şeyi farklı göstermeyelim. Neyseniz o olun ki karşı taraf da kendini iyi hissetsin" dedi. 1.5 yaşında kızı olan Özay, "Kızımın hoşlanmayacağını hissettiğim için birlikte oynama tekliflerine açık değilim" dedi. Özay, "Eşiniz Barış Arduç'u kıskanıyor musunuz?" sorusunu ise "Beni biliyorsunuz. Hiç böyle bir şey olmadı" diye yanıtladı.
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Kızımı asla reklamlarda oynatmam
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