‘Sana layık bir evlat olarak kalacağım’

sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayata veda etmiş ve sevenlerini derinden üzmüştü. Usta sanatçının oğlu Alişan Uğur, sosyal medyada babasıyla çekilen fotoğrafını yayınlayarak takipçileriyle duyularını paylaştı. Babası ile güzel anlarını anlatan Uğur, şunları söyledi: "Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel, sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi. Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için kendimi hep çok şanslı hissettim ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim."