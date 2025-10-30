Sanat dünyasında Cumhuriyet Bayramı sevinci

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Sanat dünyasında da bayram sevinci yaşandı. Ünlü isimler çocuklarıyla birlikte kutlamalara katılıp Türk bayrağıyla poz verdi.İlkokul döneminde katıldığı Cumhuriyet kutlamasından bir fotoğraf paylaşan Serenay Sarıkaya, "Yaşasın Cumhuriyet" dedi.Ata Demirer, ikamet ettiği mahallede Cumhuriyet yürüyüşüne katıldı ve sokakta gördüğü Türk bayrağını tutup poz verdi.Bodrum'da yaşayan Fedon, Atatürk tişörtü giyip sokağa çıktı. Ünlü sanatçı, "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun. Şu bilinsin ki Cumhuriyetimiz sonsuza dek devam edecektir. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.Oyuncu Şebnem Bozoklu yakın arkadaşı Enis Arıkan ile buluştu. Ellerine bayrak alan ikili, Cumhuriyet kutlamalarına katıldı.Eski futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, kızlarının okulunda gerçekleşen 29 Ekim kutlamasına katıldı.Uğur Işılak, Elazığ'da sahneye çıktı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde eserlerini seslendirdi. Konserde Işılak, "Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürk, Karahanlı Devleti, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu derken her defasında küllerinden yeniden doğmayı başaran bu millet bize Cumhuriyet'i emanet etti. Başta Cumhuriyetimizi kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.Fettah Can ise, kutlamalar kapsamında iki gün üst üste sahne aldı. İlk gün Kırıkkale'de, ikinci gün Bodrum'da sahneye çıktı.Buray ise Aydın'da düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali'nde onbinlerce hayranıyla buluştu. Buray, Cumhuriyet'in 102. yılını Türk bayraklarıyla sahnede kutladı.Didem Uzel, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. Eşi ve oğluyla geçmiş yıllarda çekilmiş fotoğrafını paylaşan Uzel, Amerika'daki evinin bahçesine çıkıp bayrak salladı.Ünlü oyuncu, oğullarıyla birlikte bayram sevincini yaşadı. Küçük oğlunun okuluna gidip törene katılan Kara, "Cumhuriyetimizi kutladık. Bugün her yerde bir hazırlık, kutlama vardı. En kıymetlisi çocukların gülen gözleri. Size minnettarız Atam, vatan uğruna can vermiş şehitlerimiz… Yaşasın Cumhuriyet" dedi.