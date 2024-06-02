Sanat dünyasının ünlü isimleri golf turnuvasında

Golf tutkunları, önceki gün Silivri'deki golf kulübünde gerçekleşen etkinliğe katıldı. Turnuva, iş ve cemiyet dünyasını buluşturdu. Merve Çağıran, Deren Talu, Ayşe Azizoğlu, Arzu Kunt, Volkan Karataş ve Meral Çalışıcı turnuvanın finalini ve ödül törenini izleyen isimler arasındaydı. Hamit Altıntop ve Anıl Tetik'in de katılımcıları arasında olduğu turnuvaya ilgi büyüktü. Kadın ve erkek kategorilerindeki oyuncular, final maçlarının ardından ödüllerini Nuri Atmaca, Adem Atmaca, Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu, Serdar Candar ve kulüp yöneticilerinin elinden aldı.