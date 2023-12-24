‘Sanıldığı gibi kolay aşık olan biri değilim’

İrem Derici, önceki gece Beykoz'da özel bir gecede sahne aldı. Derici, "Ben artık kendi hızıma yetişemiyorum. Aralıksız sahnelerdeyim" dedi. Sosyal medyada sahte hesaplarının da olduğunu söyleyen Derici, "Benim trol yapmak için feyk hesaplarımın olduğunu sağır sultan biliyor. Ama kimseye değil kendime takılıyorum oralarda. Bu aralar skandal bir şey de yok zaten, trollüyorum" diyerek güldü.Geçtiğimiz aylarda görüntü yönetmeni Gökhan Fırat ile birlikte olmaya başlayan Derici, aşk hayatıyla ilgili de şunları söyledi: "Ben kolay aşık olurum gibi görünüyorum ama çok aşık olmamışımdır hayatımda. Evliliği de asla düşünmüyorum. Çocuk da istemiyorum. Büyük konuşuyorum ve konuşacağım. Bu saatten sonra benim için çok zor. Uğraşamam ben evlilikle."