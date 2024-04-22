Şantajdan sonra hakaret ve tehdit suçlaması da düştü

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, işadamı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikâyetçi oldu. İddiaya göre Kalfa, Tuğçe Tayfur'u hakaret ve tehdit içerikli mesajları yaymakla ve madde kullanımı yüzünden oğlunun velayetini kaybedeceği yönünde şantajda bulunuyordu. Bunun üzerine 'hakaret', 'tehdit' ve 'şantaj' nedeniyle suç duyurusunda bulunan Tayfur, eski nişanlısının cezalandırılmasını istedi.Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz günlerde Kalfa, şantaj suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı almıştı. Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma sonunda da Kalfa hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Kararda, bahse konu sosyal medya hesabının kim tarafından kullanıldığının tespitinin mümkün olmadığı belirtildi. Sosyal medya sitesinin merkezinin ABD'de bulunduğu ve bu sebeple dorudan bilgi talep edilemediği kararda yer aldı.SOSYAL medya üzerinden işlenen suçlarda IP kayıtlarının suçun işlendiği tarihten itibaren 90 günün sonunda tespit edilemeyeceğine değinen kararda, şikâyete konu hesabın başkaları tarafından sahte bilgilerle oluşturulabileceği belirtildi.