‘Sapasağlamdı, çok kötü bir final oldu’

İstanbul Şişli'de motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, Ali Rıza Binboğa da katıldı.

'ÇOK GÜZEL BİR HAYAT YAŞADI'

Engin Çağlar'ın oğlu Eser Çağlar, "Motor kazası tüm Türkiye için felaket. Bizim babamızı buldu" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer içerdi, ilaç kullanmazdı. Her işini kendi yapardı. Bir sürü projesi vardı. Sevenleri asla üzülmesin, hayatının son saniyesine kadar en güzel şekilde yaşadı. Kötü bir final oldu, biz bu finale çok üzülüyoruz." Sanatçı Ali Rıza Binboğa ise Çağlar hakkında "Kibri olmayan, çok kültürlü, çok halktan bir aktördü. Biz kendisiyle Türkiye'deki motosiklet meselesini birkaç kez konuştuk. Bu olayı öğrendiğimde; biz sanki gelecekte başımıza gelecek bir şeyi tartışmışız dedim. Şu anda Türkiye'de çok büyük bir motosiklet meselesi var" dedi.