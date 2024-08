'Titanic'filmi için seslendirdiği 'My Heart Will Go On' şarkısıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, başkan adayı Donald Trump'ın şarkısını kullanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Dion'un ekibi, Trump'ın başkanlık seçim etkinliğinde Dion'un şarkısının 'izinsiz' bir şekilde kullanıldığına dair bir paylaşımda bulundu.