Şarkısını Filistin bayrakları eşliğinde söyledi

Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Maher Zain, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Zain, duygusal melodileri ve ilham veren sözleriyle sanatseverleri Kurşunlu Camii Meydanı'nda maneviyat ve müzik dolu bir yolculuğa çıkarttı. Modern melodileri geleneksel ezgilerle buluşturan; barış, sevgi ve umut mesajlarıyla dinleyicilerine ilham veren Maher Zain, hayranlarını büyüledi. Zain, Filistin bayrakları eşliğinde 'Ya Habiba Ya Falastin' şarkısını söyleyerek Filistin mücadelesine bir kez daha destek verdi.