Şaşmaz: Unutamayacağım bir anı oldu

Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şaşmaz "Tiyatro serüvenim devam ediyor. Sezon bitimine yaklaştık. Yeni sezonda da devam edecek. Ekstra görüşmelerimiz ve senaryo okumaları sürüyor. Gönlüme göre bir proje olursa kabul edeceğim. Setleri çok özledim çünkü. Tiyatro başka bir dünya ama kamera önü bambaşka benim için" dedi. Başrolünü Hande Doğandemir ile paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda prömiyeri gerçekleşen 'Eksik' adlı tiyatro oyununun ilk gösterilerini depremde yara alan depremzedelere bağışladılar. Konuyla ilgili Şaşmaz, "İstanbul'da oynadığım ilk tiyatro oyunuydu. İlk oyunumda bu kadar değerli bir şeye vesile olmak benim için unutulmaz oldu. Hiç unutamayacağım bir anı. O alkış ve emeğimizin karşılığının da güzel yerlere gitmesi çok güzel bir duyguydu" dedi.