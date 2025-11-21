Savcı sayısı 3’e çıktı

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Çeşitli iddialarla başvuruda bulunan her tanık, detay ve bilgi titizlikle değerlendiriliyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı.

KİMLİK TESPİTİ İSTEDİ

ŞİMDİ bilirkişi raporunun tamamlanması, TÜBİTAK'a gönderilen görüntü ve ses analiz raporunun gelmesi bekleniyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden Başsavcı Öksüz, seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşma tapelerinin çıkarılmasını istedi.