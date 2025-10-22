29 Ekim çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Dizinin Tekfur Saroz'u Burak Sergen ve Didar'ı Sevinç Kıranlı; dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu Burak Sergen hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu, aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri ve rolü hakkında da şöyle konuştu: "Özellikle kılıca konservatuar yıllarımdan oldukça aşinayım. Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım. Canlandırdığım karakter şehrine aşık bir yönetici ve Osmanlı'yı o dönemde en fazla zorlayan tekfur. Bu sezon atv izleyicileri baya hoşnut kalacak. Kuruluş Orhan'da izleyici tüm beklentilerini bulacak."





'DİDAR GÜÇLÜ VE DİŞLİ BİR KARAKTER'

Dizide Şahinşah Bey'in eşi Didar karakterine hayat veren Sevinç Kıranlı, dizi ve rolüyle ilgili şunları söyledi: "Özellikle binicilik eğitiminde bir canlıyla iletişim kurmak çok güzeldi. Canlandırdığım Didar dişli ve güçlü bir karakter, eşi ve evladı için her şeyi yapabilir. atv izleyicileri diziyi severek ve ilgiyle takip edecek."