Haberler Günaydın Haberleri Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz eski aşkı Büşra Develi'ye mi döndü? Büşra Develi'den aşk açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 5.1.2023 08:13 Son Güncelleme: 5.1.2023 08:19

Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz eski aşkı Büşra Develi'ye mi döndü? Büşra Develi'den aşk açıklaması geldi!

Didem Soydan ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Burak Deniz'in adı son olarak Şahmeran dizisinden partneri Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşk haberlerini yalanlamasının ardından Burak Deniz, 2018 yılında ayrıldığı Büşra Develi ile Taksim’de baş başa görülmüştü. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski aşıklar Burak Deniz ile Büşra Develi'nin barıştıkları iddia edilmişti. Büşra Develi sessizliğini bozdu. İşte Büşra Develi'nin aşk açıklaması...

Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz eski aşkı Büşra Develi’ye mi döndü? Büşra Develi’den aşk açıklaması geldi!

'Şahmeran' adlı dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Burak Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZ O KADAR GERİ KAFALI DEĞİLİZ"

Didem Soydan ve Burak Deniz, bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkilerini ani bir kararla bitirmişti. Soydan ise konuyla ilgili olarak, "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" ifadeleri kullanmıştı.

ESKİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Didem Soydan'la bir dargın bir barışık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koyduktan sonra Burak Deniz, 2018 yılında ayrıldığı Büşra Develi ile Taksim'de baş başa görülmüştü. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen çiftin barıştıkları iddia edilmişti.

Büşra Develi, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni projeye başladığını söyleyen oyuncu, "Bir süre İstanbul'da olamayacağım. Şehir dışında çekilecek bir projede yer alacağım. Dijital bir platformda yayınlanacak" dedi.

"KISMETİMİ KAPATMAYIN"

Büşra Develi, "Burak Deniz ile aşk tekrardan başladı mı?" sorusuna ise "Kesinlikle başlamadı. Karşılaştık sadece yolda. İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içtik. Karşılaşma diyebiliriz. 'Bir kahve içelim' dedik ve o günleri yad ettik. Ama söz konusu aşk olayı tabii ki yok. Hayatımda da kimse yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi de kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" diyerek, kahkaha attı.

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Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz eski aşkı Büşra Develi'ye mi döndü? Büşra Develi'den aşk açıklaması geldi!
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