Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz eski aşkı Büşra Develi’ye mi döndü? Büşra Develi’den aşk açıklaması geldi!

"KISMETİMİ KAPATMAYIN"

Büşra Develi, "Burak Deniz ile aşk tekrardan başladı mı?" sorusuna ise "Kesinlikle başlamadı. Karşılaştık sadece yolda. İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içtik. Karşılaşma diyebiliriz. 'Bir kahve içelim' dedik ve o günleri yad ettik. Ama söz konusu aşk olayı tabii ki yok. Hayatımda da kimse yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi de kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" diyerek, kahkaha attı.