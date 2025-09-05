‘Sevgilim yok bıktım erkeklerden’

Geçtiğimiz yıllarda dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, Kuruçeşme'de görüntülendi. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Yürük, Manifest grubunun başarısını değerlendirdi: "Çok tatlı kızlar. Güzel ilerliyorlar. Umarım bizim gibi dağılmazlar. Çizgilerini bozmasınlar. 6 kız aynı eve taşınmış, doğru bir karar mı bilmiyorum." Özel hayatı hakkındaki sorulara da cevap veren Yürük, "Hayatımda kimse yok. Bıktım erkeklerden vallahi. Artık bir şeyleri kolay elde etmek peşinde olduğu için tanıştıkları insanlara kötü davranıyorlar. Gereken değeri göstermiyorlar çünkü seçenekleri bol."