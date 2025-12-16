Yeşilçam'ınusta ismi İzzet Günay, okurları ve hayranlarıyla bir araya geldi. 'Delikanlı- Ne Kadar Uzun Yaşadığın Değil, Nasıl Yaşadığın Önemlidir' isimli kitabının D&R Zorlu Center'daki imza gününe katılan Günay, seyircilerinin ilgisi ve sevgisiyle bugünlere geldiğini söyledi. Günay, "Ben de onlar kadar seviniyorum. İnsanlar bana iltifat ediyor, çok sevdiklerini, benim filmlerimle büyüdüklerini söylüyorlar. Biz de onların sevgileriyle bugüne geldik, büyüdük. Onlar var oldukça biz varız, seyirci yoksa biz de yokuz" görüşünü paylaştı.