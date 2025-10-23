Haberler Günaydın Haberleri Seyirciyle buluşmak için gün sayıyor
Giriş Tarihi: 23.10.2025

Dünyadaki ve Türkiye'deki festival başarıları devam eden 'Adresi Olmayan Ev', seyirciyle buluşma tarihini açıkladı. Yeni afişi de yayınlanan film, 26 Aralık'ta vizyonda olacak. Yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın üstlendiği 'Adresi Olmayan Ev', vizyon yolculuğuna başlıyor. Dünyanın önemli festivallerinde başarıyla Türkiye'yi temsil eden ve yılın en çarpıcı yapımlarından biri olarak heyecanla beklenen film, 26 Aralık'ta vizyona girecek. Oyun; distopik bir gelecekte bireylerin dokuz büyük suçu işlediği takdirde tamamen hayattan silindiği bir dünya anlatılıyor.
