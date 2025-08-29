Sezon bitiyor ama Bodrum’a sarı yaz geliyor

GEÇEN hafta Türk turizminin en önemli adreslerinden biri olan Bodrum'daydım. İlçe, yoğun geçen bir sezonun yorgunluğu içindeydi. Bazı okulların erken açılması nedeniyle yazı Bodrum'da geçirenler ağustosun son haftasından itibaren ilçeyi terk etmeye başladı. Dolaştığım her yerde gidenlerle kalanların vedalaşma sahnelerine tanık oldum. Gelelim ilçede konuşulanlara, yaşananlara...

KÖPEK BALIĞI KORKUSU

Yaşanan iklimsel değişiklik nedeniyle okyanuslarda görülen balık türleri artık Akdeniz, Ege, hatta Marmara'ya kadar ulaşmış durumda. Özellikle saldırgan bir ırk olan köpekbalıklarının her yerde görülmesi, bazı tekne sahiplerini tedirgin etmiş. Lüks tekne sahiplerinin bazılarının bu durumdan korkup açıklarda denize girmemeye çalıştığını öğrendim. Hatta bazı tekne sahipleri, balıkçı teknelerindeki gibi etraftaki balık sürülerini gösteren uygulamaları taktırmış. Ama korkuya kapılanların azınlıkta olduğunu söylemeliyim.

ALGI İSYANI SÜRÜYOR

Çarşı pazarda konuşulanlara gelince... Esnaf hâlâ yaz başında yapılan "Bodrum çok pahalı" söylentilerine tepkili. Lüks mekanlar hariç her yerde fiyatların makul olduğunu belirtiyorlar. Ben de pek çok lokanta ve restorandaki fiyatları inceleme fırsatı buldum. Lahmacunun, kebabın İstanbul'dan çok da farklı olmadığını gördüm. Yani astronomik ya da uygun fiyatlı bir mekan seçmek tamamen size kalmış.

HERKES BALEYE KOŞTU

Bu yaz Bodrum'a damga vuran sanat etkinliği ise 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali olmuş. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, bu yıl 13 temsil sanatseverlerin beğenisine sunulmuş. Festival 14.800 izleyici sayısıyla rekor kırmış.

SAHNE GENÇLERİN

Dolaştığım yerlerden biri de Bardakçı Koyu'ydu. Berrak denizi ve sakinliğiyle yoğun ilgi gören koy, Zeki Müren ismiyle özdeşleşmiş. Sanat Güneşi, hep bu koya gelir arkadaşlarıyla denize girer, kendini görmeye gelen hayranlarına burada şarkılar söylermiş. O koyda şimdi Azka Otel var. Otelin sahibi Bülent Kaya ise sanata ve sanatçıya verdiği destekle tanınıyor. Kaya, oteli genç yeteneklerin profesyonel dünyaya adım attığı önemli bir platforma çevirmiş. Haftanın yedi günü sanatçılar sahneye çıkıyor. Mesela geçtiğimiz iki hafta boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen genç müzisyenler Bilge Kotay-Yiğit Arat, Emre Akın, Elif Saffat, Ersen Köse, Gökçe Türk ve Şebnem Keskin burada sahne alıp tecrübe kazanmış. Yani bir zamanlar Zeki Müren'in şarkı söylediği koyda şimdi gençler sanatlarını icra ediyor.

15 EYLÜL'Ü BEKLİYORLAR

Bodrum'da sezon bitiyor ama herkesin dilinde 'sarı yaz' sözü vardı. Güney Ege'de 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasına denk gelen döneme bu isim veriliyor. Üşütmeyen bir deniz, ılık hava nedeniyle bu tarihler arasında ilçe dışında yaşayan Bodrum sevdalıları geri dönüyor. Pek çok ünlü ismin de bu tarihler arasında ilçeye yeniden döneceğini öğrendim.