Sibel Can’ın hukuk zaferi: 84 şarkısı için açtığı davayı kazandı

Ünlü sanatçı Sibel Can, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik'in kendisine ait 'Şarkılarda Senden Yana', 'Bu Devirde', 'Daha Yolun Başındayım', 'Sibel Can Şarkıları' ve 'Sibel Can-1995-2000 Box Set' isimli albümlerde yer alan toplam 84 şarkısının izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında yayınladığını belirterek avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu. İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararda Sibel Can'ın eserlerinin iki şirket tarafından dijital müzik platformlarında kullanılmasının ve umuma iletilmesinin yasaklanması, durdurulması ve önlenmesi kararı çıktı.

HUKUK ZAFERİ

Dijital müzik platformlarındaki iletim ve dijital haklarının kendisine ait olduğu haksız ve hukuksuz bir şekilde kazanç elde edildiği iddialarıyla Avrupa Müzik ve Bonus Müzik'e karşı açtığı davayı kazanan Sibel Can'ın avukatı Ergin Akçay dijital hakların hukuk hayatına 2001 yılında yapılan yasa değişikliği ile girdiğini, doğmamış hakların önceden devrine ya da kullanılmasına dair sözleşmelerin hukuken geçersiz olduğunu belirtti. 2001 yılından sonra sanatçı ile yeni bir sözleşme yapılarak dijital hakların kullanım hakkı devralınmadığı müddetçe, albüm piyasaya çıkartılırken icracı sanatçıya imzalatılan belgelerde ne yazarsın yazsın, dijital haklar açısından hukuki bir önem arz etmediğini belirten Akçay, dijital hakların icracı sanatçılara ait olduğunu ifade etti.

BİRÇOK ÜNLÜ SANATÇI DA DAVAYI KAZANDI

Kaset, plak, CD'nin müzik hayatından silindiğini, müzik paylaşımlarının tamamen dijitalleşmesine rağmen yapımcıların icracı sanatçıların haklarını ödememekte direndiklerini, hatta yok saydıklarını dile getiren Avukat Ergin Akçay, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Hüseyin Turan, Feridun Düzağaç, Edip Akbayram, Nükhet Duru, Hazal, Suat Suna, Kubat dosyalarında da benzer yönde kararlar verildiğini ifade etti. Bölge Adliye Mahkemelerinin ve Yargıtay'ın da kararlarında kabul ettiği üzere yapımcıların eninde sonunda sanatçıların haklarını ödemek zorunda kalacaklarını, alınan kararlarla da sanatçıların haklarının teslim edildiğini ve hukuk zaferlerinin sürdüğünü, hakkın teslimi noktasında mahkemelere olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.