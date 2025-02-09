‘Siber güvenliğim tehlike altında’

Şarkıcı Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu, siber dolandırıcıların hedefi oldu. Bilişim suçlarına başvuran ünlü sanatçının hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Duygulu, savcılık ifadesinde e-mail, sosyal medya ve banka hesaplarına erişim sağlanmaya çalışıldığını belirtti.Sanatçı "Farklı IP adreslerinden 181 başarısız giriş denemesi yapıldı, 1 giriş başarılı oldu ve bilgilere ulaştı. Siber güvenliğimiz ve özel bilgilerimiz tehlike altında! Beni geçtim, eşimin hesaplarına da girmeye çalışıyorsunuz. Siz ahlaksız, terbiyesiz ve hırsızsınız! Eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız" diyerek sert tepki gösterdi.