Sinema salonlarındaki tekel kırıldı

Rekabet Kurumu, Güney Kore merkezli CGV Mars şirketinin sinema salonlarındaki tekelini kıracak bir karara imza attı. Kurum, Paribu Cineverse markasıyla sinema işletmeciliği ve CGV Mars markasıyla film dağıtımı pazarında faaliyet gösteren Mars ile aynı ekonomik bütünlük içinde film dağıtımı gerçekleştiren CJ ENM hakkında yürütülen soruşturmayı taahhütlerle sonlandırdı. Sunulan taahhütlerin kabulü ile sinema salonlarında adil rekabetin ve seyirci tercihine dayalı film çeşitliliğinin güvence altına alınması sağlandı.

YÜZDE 80'İ FARKLI FİLMLER

Uzlaşı çerçevesinde CGV Mars tarafından dağıtımı yapılan filmler, vizyondaki ilk haftalarında Mars sinemalarında en fazla yüzde 20'lik koltuk kapasitesi ile yer bulacak. Böylece, üçüncü taraf dağıtıcıların filmleri en az yüzde 80 oranında izleyiciye ulaşabilecek. Filmlerin sonraki haftalarda vizyonda kalıp kalmaması seyirci talebine göre belirlenecek. Ortalama izleyici sayısı, doluluk oranı, talep edilen filmler arasında olup olmaması ve seyirci ilgisinin devam edip etmediği gibi dört kriterden en az ikisini karşılayan filmler, dağıtıcısı kim olursa olsun vizyonda kalmaya devam edecek. Yüksek seyirci potansiyeline sahip lokasyonlarda da üçüncü taraf filmlere yer verilecek. Programlamada seyirci tercihleri esas alınacak ve tüm dağıtım firmalarına eşit muamele yapılacak. Mars'ın vizyonda kalacak filmlerin programlamasında, kendi dağıtım faaliyetinden sorumlu CGV Mars yetkililerinin süreçlere dahil olması engellenecek.

EŞİT TİCARET GÖZETİLECEK

CJ ENM'in taahhütleri ise Mars ile arasındaki ekonomik bağa rağmen, kendi dağıttığı filmlere ayrıcalık tanınmasını engellemeye yönelik oldu. Bu sayede, Mars ile CJ ENM arasındaki ilişkinin üçüncü taraf dağıtıcılarla eşit bir ticari ilişki seviyesinde kalması güvence altına alındı. Soruşturma, sinema filmi gösterim hizmetleri pazarında hâkim durumda bulunan Mars'ın bu gücünü film dağıtım pazarında kötüye kullanıp kullanmadığı iddiası üzerine başlatılmıştı. Özellikle Mars'ın kendi dağıttığı filmlere avantaj sağladığı, bu durumun üçüncü taraf film dağıtıcılarının pazara erişimini kısıtlayıp dışlanmalarına yol açabileceği iddia edilmişti.