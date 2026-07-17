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KÜLTÜR Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk sinemasının içinde bulunduğu çıkmazı anlattı. Güven, pandemi öncesi 77 milyon bilet satılan Türkiye'de 2025'te bu sayının 29.7 milyona düştüğünü dile getirerek "2026'da çok kötü öngörülerimiz var. Sinema yoğun bakımda" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'deki sinema bütçesine de değinen Güven, 2023'te sinemaya Fransa'da 720 milyon euro, Yunanistan'da 79 milyon euro desteği verilirken, Türkiye'de bu rakamın 5 milyon euro'da kaldığını vurguladı. Güven "Sinemacılar, beyaz perdeden kaçıyorlar çünkü maliyetler çok yüksek. Beyaz perde sinemacılığını desteklemeliyiz" dedi.