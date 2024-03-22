Sinemada rüşvet skandalı! Salon vermediler battık

Film yapımcısı Levent Cengizhan'ın "Kendisine otoparkta rüşvet verdim" diyerek suçladığı Paribu Cineverse Programlama Müdürü İlker Çakmak'ın avukatı konuştu. Çakmak'ın avukatı "Bahsi geçen iddiaların asılsız olduğunu ve konunun yargıya taşındığını belirtmek isteriz" dedi. Karşılıklı bu açıklamaların ardından devreye başka yapımcılar da girdi.Yapımcı Murat Şeker, "Levent'in söylemi iddia mı itiraf mı önümüzdeki günlerde ortaya çıkar. Ancak kesin olan şu ki, gizli bir el bizim filmimizin doğru lokasyonlarda vizyona çıkmasını da engelledi" dedi. Başkan filminin yapımcısı Hale Algan ise Şeker'e destek verdi: "Filmimizden çok emindik ama bu engellemeler yüzünden battık."