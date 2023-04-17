‘Sinemaları öldürmeyelim’

Hikayesini ve yapımcılığını Zeki Sincar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy'un oturduğu, Turgay Tanülkü, Wilma Elles, Barış Küçükgüler, Selahattin Taşdöğen, Mehmet Çepiç ve Emin Olcay'ın oynadığı 'İntikam Oyunları' filminin galası yapıldı. Oyuncular, "İzlenmeye değer çok güzel bir film oldu. Seyirci aksiyona doyacak. Herkesi sinemalara bekliyoruz" diye konuştu. Yapımcı Zeki Sincar ise "Büyük dijital kanallarla sinemalar mücadele ediyor. Dijital kanallara saygı duyuyorum ama sinemaları da öldürmeyelim" dedi.