‘Sizler gibi kahramanlarla tanışmak heyecan verici’

Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikle moderatörlük yapan Özge Borak, "Bu etkinliğin moderatörlüğünü bana önerdiklerinde sevindim. Bu hastalığı daha detaylı öğrenebileceğimi, sizler gibi kahramanlarla tanışabileceğimi düşündüm. Daha önemlisi, farkındalıkla topluma katkı sağlama fırsatım olur dedim ve çok heyecanlandım, hemen kabul ettim" dedi. Prof. Dr. Ahmet Atalay ve Doç. Dr. Çağlar Yılgör, her 100 çocuktan 3'ünde görülen skolyoza karşı toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.