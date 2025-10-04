"Sokaklarda ölmek istemiyorum" demişti! Yeşilçam'ın hüzünlü sesi Recep Bülbülses'ten acı haber geldi!

Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından, "hüzünlü yüzü" olarak tanınan 60 yaşındaki Recep Bülbülses, nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir astım hastalığıyla mücadele eden sanatçının ölüm haberi duyuruldu.

Bülbülses, geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle "Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Sinema kariyerine 1983 yapımı Kardeşim Benim filmiyle adım atan usta oyuncu, "Acıların Çocuğu" ve "Patroniçe" gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Bülbülses, zamanla sektörün değişen koşullarıyla sahnelerden uzaklaştı ve zor günler yaşadı. Mardin doğumlu sanatçının cenazesi, bugün Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek. Türk sinemasının emektar isimlerinden biri olan Recep Bülbülses, geride derin bir hüzün ve unutulmaz bir miras bıraktı.