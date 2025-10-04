Haberler Günaydın Haberleri "Sokaklarda ölmek istemiyorum" demişti! Yeşilçam'ın hüzünlü sesi Recep Bülbülses'ten acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 4.10.2025 13:05 Son Güncelleme: 4.10.2025 13:41

Bir zamanlar Yeşilçam’ın en hüzünlü yüzüydü… Şöhretin parıltılı ışıkları altında parlayan, ardından sessizce kaybolan Recep Bülbülses’ten acı haber geldi. Maddi sıkıntılar içinde “Sokaklarda ölmek istemiyorum” diyerek yardım çağrısı yapan oyuncu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından, "hüzünlü yüzü" olarak tanınan 60 yaşındaki Recep Bülbülses, nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir astım hastalığıyla mücadele eden sanatçının ölüm haberi duyuruldu.

Bülbülses, geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle "Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Sinema kariyerine 1983 yapımı Kardeşim Benim filmiyle adım atan usta oyuncu, "Acıların Çocuğu" ve "Patroniçe" gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Bülbülses, zamanla sektörün değişen koşullarıyla sahnelerden uzaklaştı ve zor günler yaşadı. Mardin doğumlu sanatçının cenazesi, bugün Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek. Türk sinemasının emektar isimlerinden biri olan Recep Bülbülses, geride derin bir hüzün ve unutulmaz bir miras bıraktı.

