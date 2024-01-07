Sömestirde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor

KALYON Holding bünyesinde 2020'den beri etkinlikler düzenleyen Kalyon Kültür; ocak ayı programı ile kapılarını, karnesini alan miniklere açıyor. Sömestir tatilindeki çocuklar, Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesi Taş Konak'ta eğlendirirken öğreten programlar sayesinde keyifli zaman geçirebilecekler.Kültürel üretimi destekleyen, disiplinli programlar geliştiren Kalyon Kültür; ebru, seramik, biyomimikri atölyeleri ile çocukların becerilerini geliştirip yetkinliklerini artırmaları için imkân tanıyor. Sanatın farklı disiplinlerindeki etkinliklere ev sahipliği yapan Kalyon Kültür, modern pop-art sanatçısı Jisbar'ın eserlerini de İstanbullular ile buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayında kapılarını açan 'Jisbar İstanbul'da' sergisi, 31 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Etkinlikler bünyesinde; 6 Ocak'da kağıt yapım atölyesi, 7 Ocak'ta grafiti atölyesi, 10 Ocak'ta seramik atölyesi, 14 Ocak'ta biyomimikri atölyeleri var.