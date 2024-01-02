Son 8 yılda en çok o izlendi

Geçtığimiz 7 yılın şampiyonu olan atv, 2023 yılını da Tüm Kişiler kategorisinde birincilikle bitirdi. Son 8 yılın en çok izlenen televizyon kanalı olan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak geçtiğimiz yıl da hafızalara kazındı.REYTİNG rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürmeye devam ediyor. Kanal; Tüm Gün- Tüm Kişiler, Tüm Gün- AB, Tüm Gün- 20+ABC1 ve Prime Time- Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla 2023 yılının birincisi oldu.