SON DAKİKA: Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, Nuri Sesigüzel'in vefat haberini alır almaz bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.