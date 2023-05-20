SON DAKİKA: Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu

İbrahim Tatlıses, sanatçı Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatlıses, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişizi duydum. Üzüntümü anlatamam, tüm sevenlerine ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
TATLISES: NURİ SESİGÜZEL'İ KAYBETTİK
Sanatçı Nuri Sesi Güzel yaşama veda etti. Usta sanatçının yakını İbrahim Tatlıses, Twitter'dan acı haberi duyurdu. Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH'tan Rahmet, mekanın Cennet olmasını dilerim. Ustaların ustası, 'Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden loo' Var olasın ustam." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Erdoğan, Nuri Sesigüzel'in vefat haberini alır almaz bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
NURİ SESİGÜZEL HAKKINDA
Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.