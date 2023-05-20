SON DAKİKA: Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! | Video
Son dakika haberi: Sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
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