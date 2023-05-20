Video Magazin SON DAKİKA: Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! | Video
SON DAKİKA: Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! | Video

SON DAKİKA: Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! | Video

20.05.2023 | 15:04

Son dakika haberi: Sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

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