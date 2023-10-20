Sosyal medyada 100 milyonluk vurgun iddiası

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini dolandırıp yurtdışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çiftin, iş vaadiyle insanlardan 100 milyon lira topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları kapanan çifte, pazartesiden bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında. Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun ortaokul arkadaşı olduğunu söylenen bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çiftin kurdukları sistemle ortaokul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığından, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığından söz ediliyor. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, Kenan Doğulu'nun da yer aldığı bir ev partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında... Bu arada bir sosyal medya hesabı çiftin, 1 Kasım'da canlı yayında açıklama yapacaklarını duyurdu.Öte yandan bir mağdur, eşinin 1 milyon lira dolandırıldığını belirterek "Çok daha büyük paralar kaybedebilirdik. Ucuz atlatmışız" dedi. 81 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen çiftten Beril Talu'nun ailesinden de haber alınamadığı kaydedildi. Organizatör Emre Serim de Beril Talu'nun kendisine gönderdiği mesajı yayınladı. Serim, Talu çiftine dair şaibelerin ortaya çıkması için kurulan gruptaki yazışmaların bir bölümünü de paylaştı. Polis kendilerine ulaşan bu şikayetleri ve iddiaları değerlendiriyor.Kıvanç ve Beril Talu'nun, çocuklarının Filipinli bakıcısını da 83 bin lira dolandırdığı, bakıcının kendi arkadaşlarını bile sisteme dahil olmaları için ikna ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Beril Talu'nun dolandırdığı kişilerden topladığı paraları bir başka fenomen olan C.S.'nin banka hesabına aktardığı belirlendi.