Sultan Orhan’dan büyük savaş divanı!

İmparatorun hamlelerini dikkatle takip eden Sultan Orhan, beyleriyle bir araya gelerek yaklaşan büyük savaş için yapılması gerekenleri anlattı. Alaeddin Bey'in Konstantiniyye'den alınan istihbarata göre imparatorun sekiz bin asker topladığını belirtmesi, savaşın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Köprülerin tuzaklanması ve Bizans ordusunun ilerleyişinin engellenmesi için stratejisini beyleriyle paylaşan Sultan Orhan, imparatorun sefere gemilerle çıkacağını da ifade etti.

İlk saldırı planını tüm detaylarıyla anlatan Orhan Gazi, beylerine büyük savaş için hazırlık emri verdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.