Sultan Orhan’dan büyük savaş divanı!
03 Haziran 2026 | 21:35
Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde, Bizans’ın yeni imparatorunun hedefinin Osmanlı olduğunu anlayan Sultan Orhan’ın topladığı savaş divanı izleyiciyi ekran başına kilitledi.
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