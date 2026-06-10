Sultan Orhan’dan savaş öncesi kutlu sesleniş!
10 Haziran 2026 | 22:21
Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde, Sultan Orhan’ın yaklaşan büyük savaş öncesi saray erkanına seslendiği sahne izleyiciyi ekran başına kilitledi.
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