Video Kuruluş Orhan Sultan Orhan’dan savaş öncesi kutlu sesleniş!
Sultan Orhan’dan savaş öncesi kutlu sesleniş!

Sultan Orhan’dan savaş öncesi kutlu sesleniş!

10 Haziran 2026 | 22:21

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde, Sultan Orhan’ın yaklaşan büyük savaş öncesi saray erkanına seslendiği sahne izleyiciyi ekran başına kilitledi.

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