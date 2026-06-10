Büyük savaşın eşiğinde beyleriyle birlikte saray erkânının karşısına çıkan Sultan Orhan, sözleriyle hem ordusuna güç verdi hem de kutlu gayesini bir kez daha ortaya koydu.

Orhan Gazi'nin, "Gayemiz i'lâ-yı kelimetullah; atlarımızı deryaya sürmeye, gücümüzü küffara göstermeye…" sözleri, savaş öncesi kararlılığını gözler önüne serdi.

Sultan Orhan'dan savaş öncesi kutlu sesleniş!

Konuşmasının ardından beyleriyle birlikte savaş meydanına gitmek üzere saraydan ayrılan Sultan Orhan'ın bu anları, bölümün en dikkat çeken sahneleri arasında yer aldı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.