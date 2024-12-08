Süperstar’dan hem nostaljik hem arabesk şarkılar

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde İş Bankası'nın 100. yılı Hizmet Hatıraları töreni kapsamında iki gün üst üste İzmir'de sahneye çıktı. Sanatçı, izleyenlerin bir an olsun oturmadığı, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserinde 'Kimler Geldi', 'Düşünme Hiç', 'Son Yolcu', 'Eğlen Güzelim' gibi nostaljik şarkıların yanı sıra, arabesk müziğin unutulmazlarından 'Batsın Bu Dünya' ve 'Dilek Taşı' eserlerini de seslendirdi. Pekkan, sahnesiyle olduğu kadar kostümleriyle de göz alıcıydı. İlk gün giydiği mavi payetli ve göğüs dekolteli, kollarında ve pantolon paçalarında tüy detayları bulunan bir tulum giyen Pekkan, ikinci gün beyazlar içindeki kostümüyle moda ikonlarına taş çıkardı. Sahne kıyafetlerine oldukça dikkat eden ünlü şarkıcının, kendisini ve ruh halini yansıtması için kıyafetleri en ince detaylarına kadar anlatıp modacılara özel olarak diktirdiği öğrenildi.