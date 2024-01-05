Sürpriz yaptı düğünü bastı

Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filminin çekim sürecinde ilginç anlar da yaşandı. Filmin oyuncusu Ahmet Kural, Çorum'daki çekimler süresince kaldığı otelde bir kına olduğunu öğrenince, Adli Tıp laborantı Zeynep Bilecen ve Acil Tıp teknikeri Kemal Can Bilecen çiftine mutluluklar dilemek için yanlarına uğradı. Çiftin, hayranı olduğunu öğrenen Kural, gençlerin iki gün sonraki düğün davetlerini kabul edip misafirlere ve akrabalara sürpriz yapmak istediğini söyledi. Düğün günü ise Kural, geç biten setin ardından, düğünün yapıldığı çiftliğe gitti. Kural'ın bu sürprizi ile tüm misafirler şoke oldu. Mikrofonu eline alan oyuncu, söylediği şarkıyla herkese unutulmaz anlar yaşattı. Düğünde Çorumlu misafirlerle bol bol dans eden Kural, hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini de yerine getirdi. Kural, genç çifti 2 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin galasında da konuk edecek.