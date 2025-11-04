Sürücü de Çağlar da kusurlu bulundu

SÜRÜCÜ HIZLI ÇIKTI

Şişli'de bir motosikletli, usta oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Sürücü Berkay Orhan (21) olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan ilk incelemelerde sürücünün hız yapmaktan, Engin Çağlar ise karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamaktan kusurlu bulundu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Sürücü Berkay Orhan emniyette verdiği ifadede "Şahsı geç fark ettim, görünce frene bastım ama duramadım. Alkol almadım" dedi. Orhan, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Engin Çağlar'ın oğlu ve ailesi emniyette ifade vererek sürücüden şikayetçi oldu. Soruşturma sürüyor.