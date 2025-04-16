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Giriş Tarihi: 16.4.2025 14:58

Tarkan'ın acı günü! Annesini Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti...

Sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya’da olan Tarkan, haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu Perşembe günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarkan’ın acı günü! Annesini Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti...

Hürriyet'te yer alan habere göre sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Almanya'daki Avrupa turnesi kapsamında konser veren Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a döndü. Neşe Tevetoğlu, yarın (Perşembe) İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Geçtiğimiz yıl damar tıkanıklığı nedeniyle İstanbul'da acil ameliyat geçiren ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanan Tevetoğlu'nun, son dönemde bacağındaki rahatsızlık sebebiyle tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Tarkan'ın acı günü! Annesini Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti...
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