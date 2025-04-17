Tarkan annesine gözyaşları içinde veda etti | Video
Sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu(68), Maltepe Cumhuriyet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:32
Tarkan annesine gözyaşları içinde veda etti | Video 17.04.2025 | 15:49
00:25
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! 16.04.2025 | 19:52
00:12
İlker Sünneli’den, kaybettiği eşi Tanyeli için duygusal paylaşım | Video 16.04.2025 | 11:04
07:01
Hüsnü Şenlendirici 6 aylık torunu için çaldı, Sibel Can söyledi | Video 16.04.2025 | 08:53
00:13
00:49
Büyük aşkını o filmle anmak istiyor! O rol için kimin adı öne çıktı? 15.04.2025 | 23:23
00:36
Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video 14.04.2025 | 09:14
00:56
01:06
01:03
00:18
‘Hayranınla evlenir misin?’ sorusuna Gökhan Keser’den şaşırtan cevap! 08.04.2025 | 00:23
01:04
00:40
Safiye Soyman'dan nostaljik paylaşım | Video 07.04.2025 | 09:00
00:17
Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan aşk pozu! Ailece zaman geçirdiler! 05.04.2025 | 23:11
00:34
01:17
02:53
Volkan Konak vasiyetindeki ceviz ağacının altına gömülecek | Video 02.04.2025 | 10:48
03:52
Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak cenaze töreninde fenalaştı | Video 01.04.2025 | 14:41
03:01
Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan "Sıra bende" yorumu | Video 01.04.2025 | 13:39
06:02
Volkan Konak’ın cenazesi İstanbul’a getirilerek ailesince teslim alındı 31.03.2025 | 21:52