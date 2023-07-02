Tatilciler çareyi karavanda buldu

Bodrum Bodrum olalı, böyle zulüm görmedi. Bayramın gelmesiyle dolup taşan tatil cenneti Bodrum, belki de en kötü sezonunu yaşıyor. Bodrum esnaflarını tek tek dolaşarak bilgi alan GÜNAYDIN, fahiş fiyatlar nedeniyle dükkan sahiplerinin durumdan memnun olmadıklarına tanıklık etti.Geçen yıla göre satışlarda artış beklenirken, tam tersine düşüş olduğu ortaya çıktı. Otellerin yanı sıra plajların da pahalı olması nedeniyle tatilciler çareyi karavan kiralamakta buldular. Bunlardan biri de başarılı oyuncu Boğaç Aksoy'du. Günü birlik bayram tatili için Bodrum'a gelen oyuncu, "En güzeli karavan. Günübirlik Bodrum'a geldim. Bodrum çok pahalı bir yer olmuş. Hem plaj derdi yok hem oda... Bodrum'un yanı sıra Göcek koylarını ve Marmaris'e de giderek tatilimi yapıyorum" dedi.Bazı tatilciler de pahalı restoranlardan dolayı kendileri yemek yapıp denizin ve doğanın keyfini çıkarıyor.