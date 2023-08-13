‘Sizin karın ağrınız Tamer Karadağlı’nın Türk Milliyetçisi olması’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı'yı tebrik edenler kadar bu kararı eleştirenler de oldu. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da ünlü oyuncunun atanması sonrasında hedefe konulmasına dair sosyal medyada açıklamalarda bulundu. "Karadağlı hakkındaki 'karın ağrınız' kendisinin bir Türk milliyetçisi olmasından kaynaklanıyor" diyen Bulut, şöyle devam etti: "Karadağlı; oluşturmak istediğiniz 'kurtarılmış mahallenizin' ve oraya hapsettiğiniz sanat dünyasının kriterlerine uymuyor. Mahallenizdeki kurallar belli; Atatürk sizin amaçlarınıza uygun bir araç ise Atatürkçü olursunuz. Atatürk'ü savunmanın bedeli olacağını görmüşseniz sus pus olursunuz." Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a da gönderme yapan Bulut, şunları söyledi: "Ülkenizi aşağıladıkça mahallenizin ağababalarından alkış aldığınızı bilir, milletin değerlerini aşağıladıkça küresel kabul göreceğinize inanırsınız. Sizlere göre temel insan haklarından istifade edebilmek için ya terörist ya muhalif olmak ön koşuldur. Mağdur 'sizden değilse' zaten bırakın mağdur olmayı 'insan' bile değildir. Görmezsiniz. Göstermezsiniz... Ne Atatürk ne Türk'lük ne de milletimizin değer yargıları zerre umurunuzda. Tek derdiniz daha çok alkış, daha çok para, daha çok tanınmışlıktan ibarettir. Sizin mahallede en büyük ayıp, ülkenizin değerleriyle barışık, anti-emperyalist, gerçek vatansever ve tarafsız hümanist olabilmektir."YÜCEL Bulut paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her şey olmanın mübah ama Türk olmanın ilkellik olduğuna inanır, ağzınıza milletinizi ve milliyetinizi almazsınız. Pardon! Sadece yabancıların huzurunda 'aşağılamak' ve daha çok alkış almak için alırsınız. Atatürk'ün Türk milliyetçisi olduğunu görmezden gelir, onu toplumsal değerlerle sürdürdüğünüz kavgada kalkan olarak kullanırsınız."