Tercihini açıkladı linç yedi

Oyuncu Nihal Yalçın, altılı masayı kastederek "Bunlara mı oy vereceğim?" diyerek kişisel kararını açıkladı. Yalçın, "Altılı masadan herhangi birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok!" dedi.YALÇIN'IN açıklamaları üzerine klavye delikanlıları hemen harekete geçti. Tercihini özgür bir şekilde ifade eden oyuncu, sosyal medyada linç yedi. Takipçileriyle tartışma yaşayan Yalçın, ardı arkası kesilmeyen linç mesajları üzerine yazdığı tweet'i silmek zorunda kaldı.