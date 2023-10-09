‘Tereddüt çizgisi’ne İsviçre’den en iyi film ödülü

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'de yapan Selman Nacar'ın yeni filmi 'Tereddüt Çizgisi' dünyanın önde gelen festivallerinden Zürih Film Festivali'nin ana yarışma bölümünden En İyi Film ödülüyle döndü. Dünyanın dört yanından öne çıkan 14 keşif filminin yarıştığı bölümde yer alan 'Tereddüt Çizgisi', en iyi film ödülüne verilen Golden Eye Ödülü'nü kazandı. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı filmde Avukat Canan'ın (Tülin Özen) masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu cinayet zanlısının duruşma günü vicdanıyla yüzleşmesinin hikâyesi anlatılıyor.