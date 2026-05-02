Teyzeler Elif Buse Doğan’dan sokakta şarkı istedi

Elif Buse Doğan, Cihangir'de objektiflere yansıdı. 'Akustik Renkler' turnesiyle ilgili konuşan sanatçı, mayıs ayında dört şehirde sahne alacağını belirterek, "Diyarbakır'dan başlıyoruz, ardından Ankara, Antalya ve Kayseri ile devam ediyoruz" dedi. Bu yolculuğun kendisi için büyük heyecan olduğunu dile getiren Doğan, "Çok güzel bir duygu" sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Röportaj sırasında iki yaşlı teyzenin şarkı isteği ise renkli anlara sahne oldu. "Bize de şarkı söyle" diyerek sanatçıya seslenen teyzelere Doğan gülerek "Sonra söylerim" yanıtını verirken, teyzelerin "Aa utandı!" sözleri güldürdü.