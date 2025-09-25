Titresin dünya Orhan geliyor

BULUŞMAYA AZ KALDI

Kuruluş Orhan dizisinin sosyal medya adreslerinden "Büyük buluşmaya az kaldı. İşte setten ilk kareler…" notuyla bir paylaşım yapıldı. Setten görüntüler sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da "Emek ve alın terimizi tecrübemizle harmanlayarak yürüttüğümüz hazırlıkların ardından bugün itibarıyla Kuruluş Orhan dizimizin çekimlerine başladık. Değerli oyuncularımıza ve ekibimize Rabbimden güç ve muvaffakiyetler dilerim" notuyla dizinin çekimlerine başlandığını duyurdu.