Giriş Tarihi: 26.9.2025

Titresin dünya Orhan geliyor

ATV’nin heyecanla beklenen dizisi KURULUŞ ORHAN sete çıktı! Orhan Bey karakterini oynayan MERT YAZICIOĞLU ile Nilüfer Hatun karakterini canlandıran MAHASSINE MERABET’in fotoğraflarına sosyal medyada kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum yağdı

BULUŞMAYA AZ KALDI
Kuruluş Orhan dizisinin sosyal medya adreslerinden "Büyük buluşmaya az kaldı. İşte setten ilk kareler…" notuyla bir paylaşım yapıldı. Setten görüntüler sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da "Emek ve alın terimizi tecrübemizle harmanlayarak yürüttüğümüz hazırlıkların ardından bugün itibarıyla Kuruluş Orhan dizimizin çekimlerine başladık. Değerli oyuncularımıza ve ekibimize Rabbimden güç ve muvaffakiyetler dilerim" notuyla dizinin çekimlerine başlandığını duyurdu.

