Tuba Ünsal’ın başı kiracısıyla dertte

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Ünsal, Berlin'deki evinde oturan kiracısının yedi aydır kira ödemediğini belirterek hukuki süreç başlattığını söyledi. "Cehennemin yolu, iyi niyet taşlarıyla dolu" sözleriyle paylaşım yapan Ünsal, Berlin'e bu nedenle gittiğini ifade etti. Ünlü oyuncu, "Berlin'deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da '1.5 sene oturduktan sonra evde tahtakurusu çıktı' diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim" diyerek yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Ünsal, kiracısını evden çıkarabilmek için yasal yollara başvurduğunu belirterek, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi: "Cehennemin yolu iyi niyet taslarıyla örülü. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma. Hala vicdan yapmak/ çünkü avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığrından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hala üzülmek... Yorgunum."