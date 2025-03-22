Tükenmişlik sendromu yaşadım

Film çekimleri için Gaziantep'te bulunan Aslıhan Güner, sette eşinin de olmasının avantajını yaşadığını söyledi. Güner, "Ben işimi yaptığım zaman nefes aldığımı hissediyorum. Eşim de burada set boyunca benimle beraber. Onun bana verdiği destek çok önemli. Dışarıdan bir göz olarak bana hem oyuncu koçluğu yapıyor. Hem de beni çok iyi tanıdığı için inişlerimi çıkışlarımı anlayabiliyor. Bir dönem çok popüler bir işteyken tükenmişlik sendromu yaşamıştım. Projeyi bırakma aşamasına kadar geldim. Onun desteği ile atlattım o dönemi" diye konuştu.