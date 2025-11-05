TÜRGEV’den genç kadınlara ilham: ’Güzel İşler Fabrikası’ yeni sezonunu tanıttı!

TÜRGEV çatısı altında genç kadınlara yönelik üretim, gelişim ve dayanışma platformu Güzel İşler Fabrikası'nın GİF'26 sezonunun tanıtımındaydım. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile sohbet ettim.

Yılmaz, bugün gençliğin ilhamını, emeğini ve üretim gücünü yeniden harekete geçiren bir dönemi birlikte karşıladıklarını anlattı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak da "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz.

Biz hâlâ iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hâlâ bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hâlâ yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bunlara inananları bir araya getiren bu muhit bunun için var" diye konuştu.