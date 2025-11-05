Haberler Günaydın Haberleri TÜRGEV’den genç kadınlara ilham: 'Güzel İşler Fabrikası' yeni sezonunu tanıttı!
TÜRGEV’den genç kadınlara ilham: 'Güzel İşler Fabrikası' yeni sezonunu tanıttı!

TÜRGEV çatısı altında genç kadınların üretim, gelişim ve dayanışma yolculuğuna rehberlik eden Güzel İşler Fabrikası’nın yeni sezonu GİF’26 tanıtıldı. Programda gençliğin ilhamını, emeğini ve üretim gücünü yeniden canlandırma vurgusu öne çıktı.

TÜRGEV çatısı altında genç kadınlara yönelik üretim, gelişim ve dayanışma platformu Güzel İşler Fabrikası'nın GİF'26 sezonunun tanıtımındaydım. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile sohbet ettim.

Yılmaz, bugün gençliğin ilhamını, emeğini ve üretim gücünü yeniden harekete geçiren bir dönemi birlikte karşıladıklarını anlattı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak da "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz.

Biz hâlâ iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hâlâ bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hâlâ yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bunlara inananları bir araya getiren bu muhit bunun için var" diye konuştu.

